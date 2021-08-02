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Текст:   Екатерина Призова 
08:40 02.08.2021

В каких регионах России выдают больше всего ипотечных кредитов

Фото: iStock Фото: iStock
Фото: iStock

В среднем на тысячу экономически активных россиян на сегодня приходится 27 ипотечных кредитов. Таковы средние значения за последние 12 месяцев. Для сравнения: в 2016 году этот показатель равнялся всего ли десяти.

Фото: Портал органов власти Калужской области
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Как говорится в исследовании РИА Новости, первое место по развитию ипотеки занимает Югра, где с прошлого июня банки выдали 44,8 кредита на тысячу человек. Она сместила на вторую строчку прошлогоднего лидера и своего соседа - Ямал. В арктическом регионе на сегодня показатель равен 43,2 ипотеки на тысячу жителей. На третьем месте еще один северный регион УрФО - Тюменская область: 42,2 кредита.

Четвертое и пятое места заняли Новосибирская область и Чувашия, 38,7 и 38,6, соответственно. Хорошие показатели также в Магаданской области, Удмуртии, в Пермском крае, Архангельской области и Коми: от 38,1 до 36,6 ипотечного займа на тысячу работающих

Отрадную тенденцию отметили эксперты: разрыв между лидерами и аутсайдерами списка за год сократился.

"Последнюю строчку в рейтинге заняла Ингушетия с показателем 5,3 ипотечного кредита на тысячу человек. На втором месте с конца - Дагестан с показателем 6,2, на третьем - Крым (8,8). Четвертое и пятое места с конца заняли Кабардино-Балкария (10,8) и Севастополь (11,4)", - резюмируют эксперты.

К слову, среднестатистический кредит, который берут россияне на улучшение жилищных условий, равен 2,8 миллиона рублей.

Самые крупные суммы, как и ожидалось, в Москве и области - более шести миллионов рублей и 4,2 миллиона, соответственно. Самые скромные кредиты - в Чечне (0,97 миллиона рублей) и Ингушетия (1,02).

Между тем

За истекшие пять месяцев этого года было выдано 759 тысяч ипотечных кредитов, это на 45 процентов больше, чем в январе-мае 2020 года. В денежном эквиваленте объем рынка ипотеки на конец мая 2021-го составил 2,15 триллиона рублей (в прошлом году за такой же период сумма была меньше - 1,27 триллиона). То есть прирост составил более 70 процентов, подсчитали аналитики.

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