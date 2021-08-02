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Рубрика: Общество

Реклама раздельного сбора отходов появится на билбордах и YouTube

Текст: Алексей Дуэль

О правилах раздельного сбора отходов и его важности расскажут популярные видеоблогеры, а на улицах появится реклама сортировки домашнего мусора, рассказали в ППК "Российский экологический оператор" (РЭО). Охват аудитории в рамках этой кампании до конца года составит 50 млн человек, полагают в ППК РЭО.

Фото: PhotoXPress
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Первый ролик, рассказывающий о том, как долго разлагается в естественной среде простая пластиковая бутылка, уже выложен на YouTube-канале ППК РЭО. Меньше чем за день он набрал больше 144 тысяч просмотров. "Такой контент мы будем использовать для проведения собственных просветительских кампаний, чтобы повысить осведомленности населения о правилах раздельного сбора", - отметил глава ППК РЭО Денис Буцаев.

Помимо видеороликов, ППК РЭО готовит графические изображения для рекламных щитов и новых медиа, а также создает банк фотографий на тему обращения с твердыми коммунальными расходами. Эти снимки помогут всем разобраться и понять, как работает отрасль. Агитировать за раздельный сбор отходов будут популярные авторы Instagram, YouTube и TikTok, пообещали в ППК РЭО.

Такая просветительская и агитационная работа необходима, считает глава Российского экологического общества Рашид Исмаилов. Он уверен, что пропаганда раздельного сбора отходов так же важна, как и доступ к удобным, чистым и хорошо обустроенным контейнерным площадкам.

Национальные цели развития предполагают, что к 2030 году весь бытовой мусор будет попадать на сортировочные линии, а объем отходов, отправляемых на полигоны, сократится вдвое. В ППК РЭО уверены, что этих результатов можно добиться только при условии создания экономики замкнутого цикла, а раздельный сбор отходов - одна из важнейших частей превращения отслуживших вещей во вторичные материальные ресурсы.

Общество Экология "Мусорная" реформа

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