Россияне могут сэкономить до 40% на билетах на поезда

РЖД со 2 августа открыли продажу билетов по субсидированным льготным тарифам на семейные поездки в купе поездов дальнего следования. Стоимость билета в среднем будет снижена на 40%, сообщили в компании.

Точный расчет зависит от категории поезда и сроков приобретения билета. Обязательным условием предоставления скидки является совместное путешествие по России родителя (родителей) или законного опекуна с ребенком.

Купить льготные билеты можно только в кассах дальнего следования с предъявлением документов, подтверждающих степень родства. Отменить поездку и вернуть деньги можно только при возврате всего заказа.