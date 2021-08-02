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02.08.2021 10:00
Рубрика: Экономика

Россияне перестали верить в лечебные свойства имбиря

Текст: Татьяна Карабут
После ажиотажного спроса весной прошлого года объем импорта имбиря в Россию снизился более чем в два раза. Такой вывод сделали в консалтинговой компании "НЭО Центр" на основе данных Федеральной таможенной службы (ФТС).
Фото: iStock Фото: iStock
Фото: iStock

С января по конец мая 2020 года в Россию ввезли 8,4 тыс. тонн имбиря. А за тот же период 2021 года - 3,7 тыс. тонн. При этом цены, поднявшись до пика весной прошлого года, сейчас остались практически такими же, отмечают в компании. Так, по данным оператора фискальных данных "Такском", средние цены на имбирь в марте прошлого года подскочили на 30% до 466,5 рубля за кг в сравнении с мартом 2019 года. Сейчас, по данным "НЭО "Центр", в крупных розничных магазинах, цены колеблются около 440 рублей за кг.

Фото: iStock
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В сравнении с другими странами в России цены на имбирь существенно выше, говорят в "НЭО Центре". Так, из Китая в Россию имбирь ввозится по 2,04 доллара за кг, а в США - по 1,32 доллара за кг. То есть на российский рынок имбирь поступает по цене на 55% выше. Возможно, такие цены объясняются тем, что Китай является основным поставщиком имбиря и по этой причине завышает цены, предполагают в компании. На долю КНР приходится около 80% от суммарного импорта имбиря, еще 17% импортируется из Перу и Бразилии.

Ажиотажный спрос на лимоны, чеснок, а также имбирь наблюдался прошлой весной. В некоторых магазинах цена на имбирь подскочила в десятки раз на фоне слухах о его якобы лечебных свойствах от коронавируса. По данным Россельхознадзора, только с 1 по 6 апреля 2020 года в Россию было ввезено 2,4 тыс. тонн свежего имбиря. И это в 12 раз больше, чем за аналогичный период прошлого года (203 тонн), и 84% от объема импорта имбиря за предыдущие три месяца. А чеснока за ту же неделю был ввезен двукратный объем: почти 2,5 тыс. тонн против 1,2 тыс. тонн в 2019 году. В Федеральной антимонопольной службе объясняли, что удорожание связано с ограничением поставок из-за границы и краткосрочным повышением спроса на эти продукты.

Экономика Товары и цены Правительство Минфин ФТС

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