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Текст:   Юлия Акиньшина 
16:49 02.08.2021

Рыночные ставки по ипотеке до конца года могут достигнуть 9%

Средняя ставка по ипотеке к концу года может составить 8,5%-9%. Об этом журналистам сообщил генеральный директор ДОМ.РФ Виталий Мутко.

"Мы прогнозируем к концу года среднюю ставку по рыночной ипотеке на новостройки где-то в районе 8,5-9%, рефинансирования - 8,3-8,4%", - цитирует "Интерфакс" Мутко.

Фото: Photoxpress
Льготная ипотека продлевается на год, но ее условия скорректированы

При этом сегодня, по его словам, рыночная ставка по ипотеке уже достигает 8,2%.

Также, как отметил Мутко, по итогам 2021 года показатели по выдаче ипотеки будут примерно на уровне 2020 года.

Согласно данным Банка России, на 1 июля средневзвешенная ипотечная ставка составляла 7,07% годовых. Кроме того, в июле ЦБ РФ повысил ключевую ставку, от которой зависят ставки по кредитам, с 5,5% до 6,5% годовых.

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