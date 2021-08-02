Состояние богатейших россиян с января выросло на 39,4 млрд долларов

Состояние самых состоятельных россиян с начала года увеличилось на 39,4 миллиарда долларов. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на данные рейтинга Bloomberg Billionaires Index (BBI).

Наибольший прирост состояния показал основной акционер "Северстали" Алексей Мордашов. Его активы стали дороже на 6,14 млрд долларов.

Второе и третье место заняли совладелец "Новатэка" Леонид Михельсон (плюс 5,8 млрд долларов) и основной бенефициар НЛМК Владимир Лисин (5,5 млрд долларов).

Всего рейтинг BBI включает в себя 500 богатейших людей мира. В настоящее время в него входят 24 россиянина, самую высокую строчку занимает совладелец "Норникеля" Владимир Потанин - 33,4 млрд долларов (плюс 3,36 млрд с начала года).

В общем рейтинге лидером остается владелец Amazon Джефф Безос.