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Рубрика: В мире

США оказались на пороге дефолта

Текст: Юрий Когалов

В США завершилось двухлетнее соглашение по приостановке лимита госдолга. Как пишет Bloomberg, речь идет об общей сумме, которую федеральное правительство имеет право занимать. В 2019 году лимит был установлен на уровне в 22 триллиона долларов, сейчас же госдолг уже вырос до 28,5 триллиона.

Фото: REUTERS
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Теперь Конгресс США должен принять решение, которое позволит правительству продолжать брать займы (снова приостановить действие лимита или увеличить его), иначе минфину придется пойти на чрезвычайные меры, чтобы избежать дефолта, который может наступить уже в октябре, отмечает агентство.

Поиском решения конгрессмены займутся по возвращении с каникул. Тем временем министерство финансов уже начало принимать особые меры по поддержанию наличности. В конце прошлой недели была прекращена продажа ценных бумаг государственных и местных органов власти. Также минфин начал использовать специальные долговые инструменты, которые не учитываются при расчете долгового лимита. Рассматривается возможность приостановки инвестиций в фонды для пенсионеров госсектора.

Проблема с американским госдолгом возникла в 1980-е годы, несколько раз федеральному правительству приходилось приостанавливать свою работу, пока партии не достигнут соглашения по этому вопросу.

В мире США

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