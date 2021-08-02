США попросили 24 дипломатов РФ покинуть страну к 3 сентября

США передали российской стороне список из 24 дипломатов, которым необходимо покинуть страну до 3 сентября из-за окончания действия виз. Об этом в интервью журналу National Interest заявил посол РФ в Вашингтоне Анатолий Антонов.

По словам дипломата, после проведения саммита РФ-США и его возвращения в Вашингтон ситуация в работе российских дипломатических миссий не изменилась в лучшую сторону. "Представительства РФ по-прежнему вынуждены работать в условиях беспрецедентных ограничений, которые не только остаются в силе, но и усиливаются", - отметил Антонов.

"Несмотря на заявления американской стороны о готовности развивать стабильные и предсказуемые отношения с РФ, российское дипломатическое присутствие постоянно подвергается ударам. Коллеги из США проявляют настойчивость и изобретательность в этом деле. Высылка дипломатов то и дело осуществляется под надуманными предлогами", - рассказал посол.

"Мы получили список из 24 дипломатов, которые, как ожидается, покинут страну до 3 сентября 2021 года. Практически все они уедут без замены, потому что Вашингтон резко ужесточил процедуры выдачи виз", - отметил Антонов, добавив, что США без объяснения причин отменяют также действующие визы супругов и детей сотрудников посольства и консульств РФ. Как обратил внимание дипломат, задержки с продлением просроченных виз - частое явление, и направлено оно на выдавливание российских дипработников из страны.

В ответ Москва в минувшем апреле была вынуждена уравнять условия работы миссий США в России. "Несомненно, такая ситуация никому не выгодна. Нужны решения, основанные на принципе паритета. Убеждены, что самый простой и быстрый способ сделать это - полностью отменить все меры и контрмеры, сдерживающие деятельность дипломатов", - заявил Антонов.

Посол выразил надежду, что здравый смысл, в конце концов, восторжествует, и жизнь дипломатов нормализуется.