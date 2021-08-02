Стоимость видеокарт начала снижаться вслед за биткоином

Цены на видеокарты (используются для игр, добычи критовалют и работы с видео) начали постепенно снижаться. Если в мае видеокарта RTX 3060 (наиболее часто используемая, входит в среднюю ценовую категорию) стоила в среднем 73 тысячи рублей, то сейчас цена упала на четверть - до 55 тысяч. Таковы данные "Яндекс.Маркета". Также снизились цены на другие модели, которые майнеры используют для добычи криптовалют.

Схожие тенденции в Европе. По данным немецкого портала ComputerBase, по состоянию на 22 июля видеокарта RTX 3060 стоила 580 евро, сейчас же ее стоимость равняется 500 евро.

Аналитики связывают падение цен на графические адаптеры с падением курса криптовалют, в частности биткоина. На пике 10 мая его стоимость доходила до 60 тысяч долларов, сейчас - до 40 тысяч. "Средняя динамика рыночных цен на видеокарты уже давно и довольно ощутимо следует за котировками биткоина и основных криптовалют, но с некоторой временной задержкой, необходимой для закрепления тенденции", - говорит Илья Коровин, председатель Национального союза частных трейдеров и инвесторов на финансовых рынках.

Рынок графических адаптеров еще находится под давлением вследствии борьбы китайских регуляторов с майнерами. "Мы видим отголоски этого в локальном падении цен на ряд видеокарт в последние дни из-за массовых распродаж на вторичном рынке, - отмечает он. - Рынок криптовлют прекратил падение еще в мае, а в последний месяц биткоин, к примеру, прибавил более 30%. Если этот рост продолжится, то он неизбежно скажется и на рынке видеокарт, но уже с традиционным запозданием".

Со временем может сгладить зависимость цен на видеокарты от динамики рынка криптовалют возрастающая популярность альткоинов (все криптовалюты, кроме биткоина). В них основную себестоимость майнинга забирают на себя не видеокарты, а жесткие диски. "Если эта тенденция сохранится, то вскоре весь мир будет с таким же напряжением и интересом следить за динамикой цен жестких дисков, как сейчас следит за видеокартами", - полагает Коровин.

Снижение цен вызвано просадкой курса самой популярной среди майнеров криптовалюты Ethereum, добавляет Юрий Пятковский, обозреватель E-Katalog.ru. Согласно данным портала Coinmarkertcap.com 12 мая эта валюта стоила 4290 долларов, 2 августа - уже 2599 долларов.

Цены на популярные у геймеров видеокарты следуют за котировками основных криптовалют с некоторой задержкой

Кроме снижения стоимости курса криптовалют, на динамику цен на видеокарты повлиял выход на рынок моделей LHR (Lite hash rate) с замедленным майнингом. "Другое дело, что бюджетные игровые видеокарты пока не спешат дешеветь. Остается надеятся на скорый выход новинок - GeForce RTX 3050 и Radeon RX 6500", - говорит эксперт.

Генеральный директор Telecom Daily Денис Кусков прогнозирует, что цены на видеокарты окончательно стабилизируются к концу года.