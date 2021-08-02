Кинологи назвали пять случаев странного поведения собаки

Иногда собака начинает вести себя нехарактерным образом. Неожиданно лаять или кусаться, что может говорить о возникновении серьезные проблем у животного.

Президент Российской кинологической федерации Владимир Голубев считает, что поведение собаки может меняться в зависимости от физиологических или психологических причин. Иногда владельцы собак пугаются, если видят, что их собака во время сна перебирает ногами и вращает глазами. Бывает и так, что пес будит себя своим же лаем.

"Это абсолютно нормальное состояние, хозяину не нужно беспокоиться за собаку. А вот если вы наблюдаете интенсивные, толчкообразные движения и в периоды бодрствования, то необходимо провести диагностику, чтобы исключить нарушения функций центральной нервной системы", - советует эксперт.

Если собака трет морду о ковер или другие поверхности, то вероятнее всего животному что-то мешает. Хозяину рекомендуется аккуратно осмотреть пасть и морду собаки, чтобы найти инородные предметы.

Собака начала щуриться и часто моргать без видимых причин - это может свидетельствовать о том, что питомец испытывает болезненные ощущения в области глаз.

Животное неожиданно начало кусать свои лапы или гоняться за хвостом - это поведение может быть обосновано болью. Необходимо внимательно осмотреть собаку и убедиться, что нет ничего, что могло бы раздражать ее кожу.

Неожиданно послушная и добрая собака стала проявлять агрессию, то это мог спровоцировать страх или болезненные ощущения. Даже обычное поглаживание может вызвать боль и деструктивное поведение, если хозяин случайно дотронется к больному месту.

"Если вы не можете самостоятельно выявить причины странного поведения у животного, обратитесь за помощью к ветеринарному врачу", - советует Владимир Голубев.