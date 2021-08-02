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2 августа 2021 г.

Постановление администрации Тамбовской области от 2 августа 2021 года № 553 "О внесении изменения в постановление администрации области от 26.03.2020 № 233 "О дополнительных мерах по снижению рисков распространения новой коронавирусной инфекции (2019-nCоV) на территории Тамбовской области"

Администрация области постановляет:

1. Внести в постановление администрации области от 26.03.2020 № 233 "О дополнительных мерах по снижению рисков распространения новой коронавирусной инфекции (2019-nCoV) на территории Тамбовской области" (в редакции от 09.07.2021) следующее изменение:

в пункте 1 абзац первый изложить в следующей редакции:

"1. Рекомендовать гражданам в возрасте 65 лет и старше, а также гражданам, имеющим заболевания, указанные в приложении к настоящему постановлению, беременным женщинам соблюдать режим самоизоляции по месту жительства либо месту пребывания, фактического нахождения, в том числе в жилых и садовых домах, размещенных на садовых земельных участках, исключив при этом необязательные посещения общественных мест с массовым пребыванием граждан и поездки в общественном транспорте.".

2. Настоящее постановление вступает в силу с 03.08.2021.

3. Опубликовать настоящее постановление на "Официальном интернет-портале правовой информации" (www.pravo.gov.ru) и на сайте сетевого издания "Тамбовская жизнь" (www.tamlife.ru).

Глава администрации области А.В.Никитин



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