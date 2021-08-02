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02.08.2021 23:42
Рубрика: Экономика

Тимофей Баженов отметил, что повышение энергоэффективности зданий благоприятно скажется на экологии

Текст: Анна Полтавцева
Фото: Максим Манюров Фото: Максим Манюров
Фото: Максим Манюров

Сообщать о классе энергоэффективности жилых и общественных зданий при продаже или их сдаче в аренду, предлагает Минэкономразвития. Закон, который планируется принять к 2023 году, поможет оценить размер возможной экономии на оплате ЖКУ. Журналист Тимофей Баженов оценил последствия инициативы.

Фото: Александр Кондратюк/РИА Новости
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"Если посмотреть в платежке, которые получает каждый жилец многоквартирного дома, самая большая сумма в ней - за отопление жилья. А его потребление зависит от степени энергоэффективности здания. Практика показывает, что разница в плате за отопление на квадратный метр может достигать трети суммы и даже больше в зависимости от энергетического класса здания. А расходы на теплоснабжение в зданиях, например, классов А++ и G могут отличаться чуть ли не в два раза", - прокомментировал инициативу Тимофей Баженов.

Журналист уточнил, что энергоэффективность это не одно и то же, что энергосбережение. Последнее подразумевает снижение потребления энергии. Высокая энергоэффективность позволяет пользоваться коммунальными услугами в полном режиме, но при этом существенно экономить на платежах.

Баженов отметил, что для строительства энергоэффективных зданий используются более дорогие материалы. Поэтому стоимость квадратных метров в таких домах выше на 5-10%. Но за счет низкой стоимости коммунальных услуг вложенные средства окупаются довольно быстро.

"Строительство зданий с высокой энергетической эффективностью, помимо экономии ресурсов, снижает нагрузку на экологию, так как на их отопление требуется тратить меньше топлива. - подчеркнул Тимофей Баженов, - Следовательно, в окружающую среду выбрасывается меньше углекислого газа и загрязняющих её продуктов горения".

Тележурналист опасается только одного, что застройщики и девелоперы могут воспользоваться новым законодательством и начать завышать цены на недвижимость. Чтобы решить проблему как можно более экологично, журналист предлагает, привлечь к разработке нового закона экспертов, представителей общественности в сфере строительства и ЖКХ. Новый закон, по мнению Баженова, должен стимулировать повышение энергоэффективности и в старом фонде, доля которого в настоящий момент достигает 70%.

В России применяют семь классов энергетической эффективности от "A" до "G". Где "А" - это самый высокий показатель, а "G" - самый низкий.

Экономика Недвижимость Жилая недвижимость

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