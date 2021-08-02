Трамп обнародует новые доказательства нарушений на выборах в США

Экс-президент США Дональд Трамп заявил, что скоро представит новые доказательства многочисленных нарушений, имевших место во время выборов главы государства осенью прошлого года.

Политик не в первый раз говорит о мошенничестве и фальсификациях, которых Соединенные Штаты никогда не видели раньше. "Есть значительные и безусловные доказательства этого", - подчеркнул Трамп. Он также обвинил американские СМИ в том, что они "делают все, что в их силах, чтобы не дать людям увидеть или прочитать о том, что на самом деле происходило".

Кроме того, бывший американский лидер призвал штаты изменить порядок голосования, чтобы не допустить подобных нарушений впредь.

Напомним, президентские выборы состоялись в США 3 ноября 2020 года. Победу одержал демократ Джо Байден. Республиканцы пытались оспорить результаты голосования, многократно обращались в суд, но их иски были отклонены, пишет ТАСС.