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02.08.2021 03:00
Рубрика: Экономика

Туроператоры перенесут в Египет отмененные туры в Турцию

Текст: Евгений Гайва
Российская газета - Федеральный выпуск № 172(8523)
Как минимум 300 тысяч туристов могли бы реализовать свои перенесенные туры, поехав отдыхать в Египет, сообщил "РГ" вице-президент Ассоциации туроператоров России (АТОР) Дмитрий Горин. Для этого необходимо увеличить число рейсов на курорты и запустить чартеры.

В 2021 году из-за ограничений на въезд в Турцию было перенесено не менее миллиона туров. "700 тысяч туров выполняются, а по 300 тысячам туров вопрос решается. Египет мог бы стать равнозначной альтернативой Турции", - сказал Горин.

Фото: Ахмед Махмуд/РИА Новости
В АТОР назвали количество туристов, ожидающих туры в Египет

Средний чек недельных туров на двоих на открывающихся с 9 августа регулярных рейсах составляет 70 тысяч рублей в отели "три звезды", 80-90 тысяч рублей в отели "четыре звезды" и около 100-120 тысяч рублей в отели "пять звезд". В Турцию сейчас есть более бюджетные туры. Согласованные рейсы в Египет не могут удовлетворить спрос и обеспечить выполнение всех обязательств туроператоров, сказал Горин.

Другие направления также не могут удовлетворить спрос из-за высоких цен. Например, билеты в Болгарию на места экономкласса стоят от 60 до 120 тысяч рублей на человека туда и обратно. Это в разы превышает зачастую даже стоимость турпакета, заметил эксперт.

"Туроператоры очень ждут решения после завершения работы комиссии Роспотребнадзора и Ростуризма, которые сейчас находятся в Египте. Так как оперативный штаб часто корректирует квоты в сторону увеличения, все очень ждут увеличения квот, а лучше их отмены. Общественные организации просят разрешить чартерные рейсы", - сказал Горин.

Ранее стало известно, что Росавиация выдала разрешения на пять рейсов в неделю в Хургаду и пять рейсов в неделю в Шарм-эль-Шейх авиакомпании "Россия", которая работает с единственным туроператором "Библио Глобус". Такая ситуация создает условия для полной монополизации рынка заявлял "РГ" директор ассоциации "Турпомощь" Александр Осауленко.

Российский союз туриндустрии (РСТ) направил письмо премьер-министру Михаилу Мишустину (с копией ознакомилась "РГ"). В письме представители туриндустрии выразили обеспокоенность тем, что только один туроператор получает возможность формировать туры в Египет. При этом допуск к полетам на курорты Египта из 39 городов России у Росавиации запросили девять российских авиакомпаний: "Аэрофлот", "Победа", "Россия", "Сибирь", Smartavia, Azur air, "Уральские авиалинии", "Северный ветер", Royal Flight, говорится в письме.

COVID-19

Возвращающиеся из-за рубежа россияне теперь должны разместить результаты ПЦР-тестов на портале госуслуг в течение четырех дней, а не трех, как было ранее. Соответствующее постановление главы Роспотребнадзора Анны Поповой вступило в силу с 30 июля.

При этом прибывающим не нужно сдавать ПЦР-тест, если в течение последних 12 месяцев они сделали прививку от коронавируса или есть сведения о перенесенном за последние шесть месяцев заболевании.

Подготовила Ольга Игнатова

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