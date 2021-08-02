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02.08.2021 22:00
Рубрика: Экономика

У черных лесорубов заберут всю технику

Текст: Алексей Дуэль
Российская газета - Федеральный выпуск № 173(8524)
Изымать у "черных" лесорубов всю технику, использованную для незаконной заготовки древесины, предлагает минприроды. Проект поправок к Кодексу об административных правонарушениях размещен на федеральном портале проектов нормативных правовых актов.

Требование об изъятии техники есть и сейчас, однако зачастую при проверке оказывалось, что новенький харвестер, только что лихо скосивший деревьев на 846 тысяч рублей (средний размер ущерба от незаконной рубки в 2019 году), арендован браконьерами у другой компании. В ней, естественно, не знали о том, что технику берут для незаконного промысла. После изъятия машину приходилось возвращать законному владельцу, из-за чего парк техники для нелегальный рубки оказался фактически неисчерпаем. Теперь этот пробел в законодательстве будет устранен.

Фото: Пресс-служба Совета министров Республики Крым
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Максимальный размер штрафов за незаконную рубку составит 700 тысяч рублей - для организаций и 50 тысяч рублей - для должностных лиц. К гражданам эта статья применяться не может - лесозаготовительные работы могут вести только юрлица.

Из 220 млн кубометров древесины, заготовленной в России в прошлом году, на долю незаконной рубки пришлось менее 1%, сказали в Рослесхозе. В ведомстве отметили, что для нарушителей не так страшен штраф, сколько гарантированное лишение лесозаготовительной техники, стоимость которой может исчисляться десятками миллионов рублей. Чтобы не лишиться имущества, арендодатели теперь будут внимательно смотреть, есть ли у их партнеров документы на промысел.

"Жесткость такого подхода оправдана, иначе не работают у нас природоохранные нормы, - полагает глава Российского экологического общества Рашид Исмаилов. - Если ты собственник техники, твоя обязанность - обеспечить ее легальное использование. Вопрос только в эффективности самой меры ответственности. Иначе порядок в лесной сфере не наведем".

Принимать решение о конфискации техники, с помощью которой заготавливали контрафактную древесину, будет суд. Выявлять нарушения и составлять первичные протоколы - полиция и лесная инспекция. Последней, возможно, следует придать полномочия и гарантии, схожие с теми, что есть у правоохранителей, полагает Рашид Исмаилов. Иначе возможны ситуации, когда из страха за свою жизнь или из-за коррупционных интересов они начнут закрывать глаза и позволять вывозить технику с места проведения незаконных рубок, полагает он.

Для нарушителей не так страшен штраф, как гарантированное лишение лесозаготовительной техники

Чтобы загрузить один лесовоз - он берет на борт в среднем от 25 кубометров древесины, - современной лесозаготовительной технике достаточно одного часа. По данным портала Woodresource.ru, сейчас средняя цена кубометра соснового кругляка - 7200 рублей. То есть один грузовик вывозит из леса меньше 200 тысяч рублей. Рисковать ради такой добычи техникой, цена которой выше на два порядка, вряд ли кто-то станет.

Экономика Отрасли Ресурсы Происшествия Правосудие Охрана порядка Общество Природа Правительство Минприроды

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