Ученые назвали способ продлить жизнь на пять лет

Продукты, содержащие жирные кислоты омега-3, помогают увеличить продолжительность жизни. Об этом говорится в исследовании американских ученых, опубликованном в American Journal of Clinical Nutrition.

Эксперимент продолжался на протяжении 11 лет, в нем участвовали люди в возрасте 50-60 лет. В результате выяснилось, что омега-3 благоприятно влияет на сердечно-сосудистую систему и снижает риск воспалений.

По мнению ученых, подобная диета продлевает жизнь в среднем на пять лет.

"Уровень омега-3 может быть таким же фактором, влияющим на долголетие, как и курение", - заявила один из авторов работы Алеикс Сала-Вила, слова которой цитирует РИА Новости.

Основной источник кислот омега-3 - рыба. Кроме того, они содержатся в семенах льна и чиа, а также в водорослях.

Американские ученые рекомендуют включать эти продукты в рацион как можно раньше, чтобы предотвратить развитие онкологических и сердечно-сосудистых заболеваний.