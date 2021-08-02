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Упавшему в обморок 84-летнему Леониду Куравлёву вызвали "скорую"

Новости
    02.08.2021, 14:34
Текст:   Олег Усков
Фото: kinopoisk.ru Фото: kinopoisk.ru
Фото: kinopoisk.ru

84-летнему народному артисту России Леониду Вячеславовичу Куравлёв понадобилась помощь врачей.

Как передает MK.RU, в минувшие выходные к легендарному актеру вызвал медиков - на улицу Серафимовича.

Уточнено: Леонид Вячеславович давно страдает от пониженного давления, и во время очередного приступа гипотонии упал в обморок.

"Скорую" вызвала дочь артиста, которая живет с ним, Екатерина (Лариса из "Самой обаятельной и привлекательной").

Врачи нормализовали Куравлёву давление и оставили лечиться амбулаторно - от госпитализации он отказался.

Леонид Куравлёв родился в 1936 году в Москве. Сниматься начал в конце 50-х: "Иван Васильевич меняет профессию", "Афоня", "Вий", "Самая обаятельная и привлекательная", "Живёт такой парень", "Место встречи изменить нельзя".

В апреле 2012-го у Леонида Вячеславовича умерла любимая супруга Нина, с которой актер прожил более полувека. С того момента Куравлёв ведёт по большей части затворнический образ жизни.

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