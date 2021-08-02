В Берлине полиция пресекла несанкционированную акцию противников вакцинации

В Берлине подводят итоги беспорядков на воскресной акции протеста противников вакцинации и так называемых "ковид-диссидентов", которые съехались в центр немецкой столицы вопреки запрету властей. По официальным данным, во время несанкционированной демонстрации было задержано около 600 человек. Как отмечают репортеры, полицейские применяли водометы и перцовый спрей не только против отдельных агрессивно настроенных участников, но и в целом для того, чтобы "проредить" многотысячную толпу, в которой люди принципиально отказывались соблюдать дистанцию и надевать маски. На кадрах с места событий видно, как стражи порядка хватают манифестантов, кладут их лицом на землю, заламывают руки девушкам.

Немецкие полицейские не церемонились с участниками несанкционированной акции протеста "антипрививочников" и "ковид-диссидентов", которая прошла в Берлине. В воскресенье 1 августа прошло около шестисот задержаний, причем полицейские действовали весьма жестко. Фото: REUTERS

"Операция сводилась к тому, чтобы свести к минимуму риски заражения и разогнать демонстрацию, - признал представитель полиции Тило Каблитц. - В отдельных случаях нам приходилось применять физическое насилие". Один из таких рейдов закончился трагедией: 49-летнему участнику акции внезапно стало плохо в полицейской машине, куда его доставили для проверки документов.

Как пишет Spiegel online, мужчина "почувствовал покалывание в руке и груди", а затем потерял сознание и скончался уже в больнице, куда его доставила "скорая". Как выяснили СМИ, задержанный не был берлинцем (как и многие участники акции) и приехал в столицу Германии из Рейнской области, причем не один, а с несовершеннолетним сыном, которого взял с собой "на баррикады". По версии полицейских, демонстрант пытался прорвать их оцепление и был задержан для установления личности.

Ядром протестов по традиции стало движение "Нестандартное мышление", которое по идейным соображениям финансирует бизнесмен из Штутгарта Михаэль Бальвег. Он и его сторонники выступают против ограничительных мер, которыми власти пытаются бороться с пандемией "короны". "Да здравствует демократия, долой ковид-диктатуру!" - вот один из самых частых лозунгов, которые можно видеть на подобных акциях. С началом прививочной кампании в ряды бунтарей влились противники вакцинации. Сам Бальвег называет свое движение исключительно мирным.

К слову, изначально для участия в воскресной демонстрации было заявлено 22,5 тысячи человек, однако сенат Берлина отказал организаторам в ее проведении. Тогда на улицы несанкционированно вышли около 5 тысяч "нестандартно мыслящих". Их не испугала даже угроза штрафа, который составляет до тысячи евро, сообщает местный портал rbb24. Эпицентром "народного сопротивления" стали берлинские районы Шарлоттенбург, Митте и Кройцберг.

Между тем недовольные действиями властей не собираются сворачивать активность. В понедельник они хотели вывести на улицы столицы 10 тысяч человек, но полиция вновь запретила шествие.