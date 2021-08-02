В Британии планы на случай пандемии предусматривали отказ в медпомощи престарелым

Национальная служба здравоохранения Великобритании планировала лишить пожилых людей медицинской помощи, в случае если в стране разразится масштабная эпидемия (или пандемия в мире). Об этом пишет газета The Daily Telegraph, получившая доступ к конфиденциальной документации службы.

Как отмечает издание, при помощи столь радикального шага медицинские власти Британии хотели не допустить коллапса здравоохранительной системы в результате переполнения больниц. Согласно документам, предлагалось делить пациентов по группам на основе их "вероятности выживания", а не "клинической необходимости".

Стратегия была разработана в 2016 году, но, как утверждают в правительстве Соединенного Королевства, не использовалась против пандемии коронавируса. Впрочем, факты говорят об обратном: многие пациенты больниц были переведены в дома престарелых без тестирования, тысячи человек скончались. Было принято решение "не реанимировать" пожилых людей старше 70 лет, чтобы больничные койки оставались свободными.

Как отметили в Национальной службе здравоохранения, попавший в СМИ документ включает в себя различные сценарии, однако они не отражают согласованную политику правительства. "NHS попросили составить эту стратегию на основе конкретного и очень жесткого гипотетического сценария для информирования программы правительства по борьбе с эпидемией гриппа, а не для прикладного использования", - заявили в службе.