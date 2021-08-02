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Рубрика: В мире

В Британии предложили бороться с расизмом в математике

Текст: Ариадна Рокоссовская
Российская газета - Федеральный выпуск № 172(8523)
В Британии предложили "деколонизировать" образовательную программу, дополнив ее достижениями этнических меньшинств. И хотя правительство пока выступает против, оно вынуждено считаться с тем, что прирост населения в стране почти полностью происходит за счет мигрантов и их детей. По данным издания Daily Mail, за последние 20 лет они обеспечили рост населения приблизительно на семь миллионов человек. Пропорция британского населения с не белым цветом кожи выросла почти вдвое, этнические меньшинства теперь составляют около 21 процента от 67 миллионов жителей.

В начале июля британский Национальный союз образования, объединяющий 450 тысяч педагогов, выступил с отчетом, в котором говорится, что современные учебные программы, дизайн школьных классов и распорядок дня "имеют колониальные корни". Профсоюз потребовал "деколонизировать" каждый предмет и каждый этап школьной программы. В документе представлены рекомендации, как изменить подход школы и учителей к вопросу цвета кожи, как оформлять кабинеты и чему учить.

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Также учителям предлагают консультироваться с активистами антирасистских движений о том, как критически смотреть на знания, которые получает молодежь. Генеральный секретарь союза учителей Мэри Бустед считает, что "учебная программа по истории Британии игнорирует вклад чернокожих людей и колоний и противоречит идее, что люди неевропейского происхождения могут быть европейцами". По ее мнению, система образования "замалчивает британский империализм и расизм", а культура Альбиона "пропитана стремлением вернуть империю без малейшего понимания того, чем была эта империя". Ей попытался возразить бывший министр образования сэр Джон Хейс. Он призвал игнорировать "проснувшихся" деятелей, которые "увековечивают эту ерунду". Но игнорировать эти веяния невозможно. Недавно еще один крупный профсоюз преподавателей Британии выступил с призывом "деколонизировать" все школьные предметы, включая математику и естествознание.

Большинство математических законов открыли белые мужчины и с этим не поспоришь

Один из авторов обращения педагог из Оксфорда Мишель Кодрингтон-Роджерс пояснила, что школы, которые поддержали эту идею, осознали, что многое из того, чему они долгие годы учили, относилось не ко всем их ученикам. "Все школьные предметы должны поменяться, чтобы чернокожие люди упоминались не только в истории рабства и колонизации", - уверена она. Но с такими предметами, как математика, дело обстоит не так просто, ведь большинство математических законов открыли белые мужчины и с этим не поспоришь. Однако, по мнению экспертов, и этот предмет можно "деколонизировать", вводя такие направления, как "этноматематика", которая находит математику в культурных объектах, артефактах и традициях, или "критическая математика", где наука используется для оценки различных аспектов жизни общества.

Тем не менее госминистр по школьным стандартам Ник Гибб не видит причин, по которым дети, относящиеся к этническим меньшинствам, не должны изучать наследие белых людей. Он предупредил профсоюзы: "Мы не сможем создать равноправное общество, если будем продвигать учебную программу, исходя из актуальности какой-то отдельной группы или необходимости получше ее представить. И мы не будем стыдиться того, кто мы, и откуда". Министр полагает, что, если учебную программу сформировать по принципу политкорректности, ученики "не смогут познакомиться с лучшими идеями мира".

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