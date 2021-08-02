В Эстонии преподавателей будут вакцинировать прямо на работе

С первого сентября во всех школах, профтехучилищах и университетах Эстонии будут делать прививки от коронавируса. Об этом объявило министерство образования прибалтийской республики.

Цель данной инициативы - добиться 90-процентной вакцинации работников в сфере образования. В настоящий момент прививки сделали только 75 процентов сотрудников школ. Ради оставшихся 15 процентов будут открыты пункты вакцинации во всех учебных заведениях страны, а школьных медсестер научат делать прививки.

В министерстве образования Эстонии заявили, что в перерывах между занятиями сходить на укол смогут даже школьники старше 12 лет, но только с письменного согласия своих родителей.

Власти республики уверяют, что к открытию пунктов вакцинации во всех учебных заведениях страны все готово уже сейчас. Только в десяти школах требуется обучить медперсонал новой, но теперь ставшей столь популярной медицинской процедуре.

Кстати, в Таллине с понедельника стала работать вакцинная скорая помощь, которая приезжает по вызову в любую точку города, чтобы привить группу от 10 человек. Вызвать бригаду медиков можно на работу, спортзал, к подъезду дома или другое удобное место.