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02.08.2021 17:22
Рубрика: В мире

В Германии будут судить 100-летнего охранника концлагеря

Текст: Юрий Ершов

Столетний охранник концлагеря Заксенхаузен в октябре предстанет перед окружным судом в Нойруппине, сообщает газета Welt.

Фото: sledcom.ru
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Обвиняемый служил в лагере смерти с января 1942 года по февраль 1945-го. В Заксенхаузене, располагавшемся недалеко от Берлина, во времена нацизма содержались около 200 тысяч заключенных. Почти 20 тысяч из них были убиты.

Говоря о несколько запоздалом процессе над престарелым обвиняемым, имя которого не разглашается, Штефани Бора, историк и научный сотрудник Берлинского центра документаций "Топография террора", в частности, заявила: "Убийство не подлежит сроку давности, поэтому к ответственности перед судом должны привлекаться и уже совсем старые преступники. Речь идет о том, чтобы вскрыть давние злодеяния и дать возможность еще живущим бывшим узникам рассказать, что они пережили в концлагере".

Эти узники, освобожденные советскими войсками в апреле 1945 года, сейчас практически в том же возрасте, что и подсудимый. И они вправе рассчитывать на восстановление справедливости, отмечает адвокат Томас Вальтер. Этот опытный юрист знает, что говорит - он представлял интересы обвинителей на нескольких процессах над нацистскими пособниками. Примет участие и на суде в Нойруппине.

Учитывая возраст подсудимого, на заседаниях он будет присутствовать в течение двух-двух с половиной часов в день.

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