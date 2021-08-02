В Ясной Поляне пройдут занятия Школы критики имени Валентина Курбатова

Не секрет, что в условиях пандемии литературная жизнь замерла. Редкие радости вроде июньского книжного фестиваля "Красная площадь", оттого и особенно радостные, что они редкие.

И вот две хорошие новости минувшей недели. Два музея-заповедника, Болдино и Ясная Поляна, активно включаются в современную литературную жизнь.

Новость первая. Традиционная литературная премия Нижегородской области "Болдинская осень" в этом году станет всероссийской, а ее общий призовой фонд составит более 2,5 миллиона рублей. Три номинации: "Проза", "Поэзия" и "Литературная критика". Всего на премию в этом году было направлено более 200 произведений. Их отсматривал экспертный совет из 15 поэтов, писателей и литературных критиков. Каждый эксперт отобрал по 15 произведений в своей номинации.

Партнером премии стал фонд "Тотальный диктант", что придаст ей новое дыхание, учитывая масштаб "Тотального диктанта", охватывающего сотни стран мира.

Претендентом на эту премию может стать любой автор от 18 до 37 лет, работу которого выдвинет журнал, издательство, библиотека, творческий союз, признанный писатель, литературный критик или обозреватель.

Особенность новой премии: тексты должны обязательно отражать тематику регионов России. Действие должно происходить в каком-либо населенном пункте нашей страны, кроме Москвы и Петербурга, раскрывать его историю или региональную специфику.

Литературная премия Нижегородской области "Болдинская осень" в этом году станет всероссийской

Условие, честно сказать, спорное. Но интересное. В самом деле, большинство литературных сюжетов сегодня - московские или питерские. А вся Россия? От Калининграда до Владивостока. Ее как бы нет? Посмотрим, что из этого получится. Мне лично это очень интересно. С одной стороны, неправильно диктовать автору место, где происходят события его прозы, а тем более - поэзии. Но с другой... Например, великая американская проза довольно четко делится на "южную" и "северную". Может, и нам пора задуматься о масштабах своей страны?

Одним из основных мероприятий премии "Болдинская осень" станет слет молодых литераторов. Его участниками окажутся те, кто попал в длинные списки премии. Событие пройдет 6-8 августа на озере Литераторов в Большеболдинском районе Нижегородской области. Слет состоится в формате палаточного лагеря, гостей которого ждут экскурсии по пушкинским местам, мастерские от экспертов премии, вечера у костра и гала-концерт.

26 июля в пресс-центре ТАСС состоялась пресс-коференция, на которой объявили длинные списки номинантов "Болдинской осени". Победитель в номинации "Проза" получит 800 000 рублей, в номинации "Поэзия" - 800 000 рублей, в номинации "Литературная критика" - 350 000 рублей. Все авторы, вошедшие в короткие списки, получат по 50 000 рублей.

Председателем жюри премии стал автор "Тотального диктанта-2020" прозаик и сценарист Андрей Геласимов. Также среди экспертов ректор Литературного института Алексей Варламов, победитель премии "Национальный бестселлер-2021" Александр Пелевин, главный редактор литературного журнала "Нижний Новгород" Олег Рябов, главный редактор журнала "Юность" Сергей Шаргунов. Кроме того, работы конкурсантов будут оценивать главный редактор журнала о поэзии Prosodia Владимир Козлов, поэтесса Марина Кулакова, поэт и сценарист Анна Русс, литературный критик и шеф-редактор Storytel Константин Мильчин, литературный критик и редактор отдела культуры "Афиша Daily" Егор Михайлов, кинодраматург Георгий Молокин и другие.

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Вторая приятная новость. С 22 по 27 августа в музее-усадьбе "Ясная Поляна" пройдут занятия первой в России Школы литературной критики имени Валентина Курбатова. Занятия Школы пройдут в рамках XXVI Международных яснополянских писательских встреч. Организатором события является прапраправнучка Толстого Анастасия Толстая, литературовед, переводчик, доцент Оксфордского университета.

В Ясной Поляне пройдут занятия первой в России Школы критики имени Валентина Курбатова

Это интересный момент. Мы воспринимаем Толстого исключительно как писателя и религиозного философа. Не все помнят, что Толстой был еще и гениальным теоретиком литературы. Его статья "Что такое искусство?" сегодня изучается критиками и литературоведами как абсолютно авангардный взгляд на искусство, который во многом обогнал свое время. Не говоря уже о том, что взгляд Толстого на мировую цивилизацию - это, безусловно, взгляд критика. Даже Ленин отметил это - "срывание всех и всяческих масок".

Организаторы получили 70 заявок от претендентов из 23 регионов России, а также из Казахстана, Беларуси и Молдовы. Рабочая группа рассматривала критические эссе на раннее и незаконченное произведение Толстого "История вчерашнего дня". В результате участниками Школы стали более 20 литературных критиков из Москвы, Санкт-Петербурга, Екатеринбурга, Нижнего Новгорода, Твери, Кемерово, Минска и других городов.

Ясная Поляна, как всегда, опережает время. Еще недавно казалось, что современной русской критики нет, она осталась в прошлом. Но активность претендентов на участие в первой Школе литературной критики и уровень работ участников говорят о другом: современную литературную критику ожидает приток новых талантливых авторов. И это вселяет надежду.

В одной правильной книге сказано: "Дух дышит, где хочет". Сегодня дух свежей литературной жизни задышал в усадьбах наших классиков. И как тут не вспомнить строки Александра Блока, 100-летие смерти которого мы будем вспоминать 7 августа: "Пушкин! Тайную свободу/ Пели мы вослед тебе!/ Дай нам руку в непогоду, / Помоги в немой борьбе!".