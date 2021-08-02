В ЮАР запущена крупнейшая в Африке угольная электростанция

В Южно-Африканской Республике после 14 лет строительства введена в строй четвертая по мощности в мире угольная электростанция. Ее назвали "Медупи". Об этом, как пишет немецкая газета Welt, сообщил представитель государственного поставщика энергии "Эском".

Станция рассчитана на производство 4764 мегаватт. На затянувшееся строительство израсходовано 7 миллиардов евро. Расчетный срок службы станции - 50 лет.

Хотя "Медупи" и подключена к электросети страны, в ближайшие два года необходимо будет произвести дополнительные усовершенствования. Несмотря на то, что сейчас в мире в плане охраны окружающей среды ведется борьба за сокращение выбросов углекислого газа, Южная Африка по-прежнему делает ставку на угольные электростанции, которые обеспечивают 75% потребности страны. И это вполне понятно - в ЮАР богатые месторождения этого топлива.

Однако нельзя сказать, что нынешняя, зачастую устаревшая электросеть работает безупречно. За последние годы энергетикам не раз приходилось отключать от сети значительные районы страны, чтобы не допустить ее перегрузки. Не спасает и единственная коммерческая атомная электростанция "Коберг", которая обеспечивает всего лишь 5% процентов энергетического потребления.