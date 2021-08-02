В МЧС зафиксировали снижение природных пожаров на территории России

В МЧС России сообщили свежие данные о количестве природных пожаров на территории России. Их количество снижается. Обильные осадки позволили не только потушить почти все очаги огня в Карелии, но и вообще снять там режим ЧС.

В Якутии за сутки потушено 15 пожаров на площади 61 тысячи гектаров. В Оренбургской области удалось потушить один пожар рядом с садовым товариществом "Урал". Там были эвакуированы 16 человек.

Всего же за неделю, по данным Авиалесоохраны, потушены 443 лесных пожара.

Сейчас на территории России ведутся работы по тушению 217 лесных пожаров в 17 субъектах Федерации. В тушении задействовано 4 919 человека, 745 единиц техники, 20 воздушных судов. Режим ЧС продолжает действовать в девяти регионах страны.