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Рубрика: Культура

В МХАТ им. Горького ничего не слышали о бойкоте артистов из-за Бузовой

Текст: Инга Бугулова

В МХАТ им. Горького ничего не знают о бойкоте артистов из-за Ольги Бузовой. Ранее в ряде СМИ появилась информация, что некоторые актеры отказались выходить на сцену "пока Ольга Бузова не уйдет из труппы" и сочли это неуважением. Никаких протестных писем и тем более личных ультиматумов такого характера руководству не предъявляли, рассказала "РГ" пресс-секретарь театра Виктория Мусина-Пушкина.

Фото: Алексей Куденко/ РИА Новости
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- Мы слышим об этом бойкоте первый раз. Ситуация похожа на какого-то "неуловимого Джо", никто не знает, кто протестует. Лично никаких претензий никто не высказывал, - отметила она.

Также в театре рассказали, что, несмотря на шумиху вокруг роли Ольги Бузовой в спектакле "Чудесный грузин", сотрудничество с ней продолжится:

- Никого другого на эту роль мы не рассматриваем. Ольга продолжит играть, все довольны тем, как она это делает, как она репетирует. Она очень удачно вписалась, роль у нее небольшая.

Виктория Мусина-Пушкина отметила, что не понимает, откуда взялась информация, о том, что Ольга Бузова в труппе МХАТа - "в труппу ее брать и не планировали". Правда, дата следующего спектакля "Чудесный грузин", где Ольга Бузова играет роль певички-кабаре, пока неизвестна.

Культура Театр

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