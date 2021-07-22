"Спектакля не будет": МХАТ отложил постановку с Ольгой Бузовой

Показ резонанснейшего спектакля "Чудесный грузин" в МХАТе имени Горького в сентябре не состоится.

Постановку решено перенести из-за выборов в Госдуму, рассказал замхудрука театра, писатель Захар Прилепин. Дальнейшая судьба спектакля пока неизвестно.

"Спектакля не будет. Ни в сентябре, ни, возможно, даже в октябре. Решение Боякова. Это канун выборов. Этому уделяется слишком серьезное внимание, в том числе и моими политическими противниками. Я с ним даже не советовался на эту тему, просто я слышал, что он решил спектакль перенести", - приводит ТАСС слова писателя.

По мнению Прилепина, в случае показа "Чудесного грузина" перед выборами "шум будет стоять с утра до вечера". "Все будут пытаться топтаться на этой теме. Просто убрали эту тему и все", - добавил литератор.

Напомним, спектакль привлёк особое внимание в связи с тем, что одну из ролей в спектакля играет Ольга Бузова.

Также Прилепин попросил Боякова "докрутить" в спектакле "кое-какие вещи", так как там кое-что ему "с художественной точки зрения кажется не вполне оправданным", в частности - "легкий комический эффект есть в показе Ленина, Крупской". "Я все это не приемлю. Я к этому строго отношусь", - сказал Прилепин.

Касательно озвученной недавно крупной суммы, которую получит за свою роль Бузова, заместитель худрука МХАТа ответил следующее: "Пошарьте и посмотрите, кто сколько получает. Могут очень много получать. Каждый театр сам для себя решает".