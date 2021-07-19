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МХАТ заключил новый контракт с Ольгой Бузовой

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    19.07.2021, 14:07
Текст:   Козьма Лоханкин

Сотрудничество МХАТа имени Горького с известной певицей и телеведущей Ольгой Бузовой, вызвавшее огромный резонанс в обществе, продолжится - как и было анонсировано ранее.

Фото: kinopoisk.ru
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Как сообщает НСН, театр заключил новый контракт с Бузовой на участие в двух постановках нашумевшего спектакля "Чудесный грузин" в сентябре, при этом, по данным СМИ, она получит за это 234 тысячи рублей - примерно столько же, сколько и за июньские показы спектакля.

Сведения о контракте на исполнение роли Бэллы Шанталь опубликованы на сайте госзакупок.

Появление Бузовой на сцене знаменитого театра успели прокомментировать многие знаменитости: Никита Михалков - возмущённо, Юрий Лоза - иронично, Сергей Безруков - саркастично, Станислав Садальский - восторженно.

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