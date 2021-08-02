В Минске откроется выставка "Облако сюрреализма"

В Художественной галерее Михаила Савицкого 4 августа откроется персональная выставка живописи "Облако сюрреализма" члена Белорусского союза архитекторов Игоря Карпова.

На выставке будут представлены более 20 живописных произведений, в которых автор рассуждает над историей человека и человечества. Герои его произведений - роботы и инопланетяне, рыцари и ангелы, звери и хрупкие женщины.

Живописные композиции отличаются ярким колоритом и экспрессией. Цветовая палитра художника выражает психологические оттенки настроения, высокую эмоциональность.

- Кому-то мои работы помогут понять мир, кому-то - самих себя, - считает Игорь Карпов. - Образы моих картин - это метафоры вечных идей и мироощущений, фантазий, присущих искусству во все времена. Моя цель - познакомить зрителей со своими произведениями, настроение которых прежде всего определяет цвет - как выразитель эмоций и психологических оттенков. Именно цветом можно передать торжество гармонии жизни и любви человека к природе, к красоте и вечной жизни.

Игорь Карпов родился в России, учился в художественном училище им. Н.И. Фешина в Казани. Окончил Академию художеств СССР, Институт живописи, скульптуры и архитектуры имени Ильи Репина в Санкт-Петербурге. 12 лет работал главным архитектором Партизанского района Минска. В составе авторского коллектива проектировал здание Белорусского государственного академического музыкального театра, жилые застройки в Минске.

Его персональные выставки прошли в Национальном историческом музее Беларуси, Белорусском союзе архитекторов, галерее "Университет культуры". Игорь Карпов - член Евразийского Союза художников. Его картины есть в частных собраниях России, Беларуси, Польши.