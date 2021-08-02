В Москве открылся первый коворкинг для людей с инвалидностью

Первый в России инклюзивный коворкинг открылся в центре Москвы. В нем могут работать 30 ребят с ограниченными возможностями здоровья: помещение оборудовано адаптированной оргтехникой и полностью приспособлено под нужды резидентов.

Коворкинг призван решить одну из главных проблем рынка труда. Как сообщила "РГ" разработчик проекта, сооснователь компании Everland Елена Мартынова, в 2019-2020 годах в России насчитывалось почти 3,5 млн людей с инвалидностью, способных работать. Из них, по данным минтруда, было трудоустроено не более 29 процентов - это в четыре раза ниже, чем у других категорий соискателей. На статистику влияет целый комплекс факторов. Можно говорить о нехватке знаний и компетенций, но все же это единственное препятствие.

Вакансий для людей с инвалидностью гораздо меньше, чем для всех остальных. Рабочие места просто не адаптированы под физиологические особенности.

"Всего 20 процентов мировых компаний утверждают, что они полностью готовы к внедрению инклюзивности", - отмечает соучредитель компании Diversity Brand Russia Екатерина Горлова. Запрос на работников с инвалидностью есть. Во время пандемии на первый план вышла не мобильность, а именно работоспособность. Осталось решить две основные проблемы: создать сообщество работодателей и соискателей с инвалидностью и организовать адаптированное пространство для работы.

В частности, компьютеры и оргтехнику, приспособленную для слабослышащих и незрячих, стабильный интернет. Первый шаг к этому - как раз создание коворкинга на Бауманской улице, 6/2, на втором этаже в здании бизнес-центра. Коворкинг открыли на средства благотворителей. В светлом мини-офисе 30 рабочих мест, оборудованных компьютерами и другой техникой. Здесь есть зал для мероприятий или переговоров, зона отдыха и зона ожидания для сопровождающих.

Для людей с инвалидностью коворкинг будет бесплатным, достаточно будет зарегистрироваться на платформе Everland и через нее забронировать рабочее место на необходимую дату и время. "Мы хотим, чтобы коворкинг помог людям с инвалидностью войти в работу, минуя как минимум инфраструктурные барьеры, - говорит Елена Мартынова. - Чтобы у них была возможность получить знания и попрактиковаться".