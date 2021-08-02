В РФ может появиться дистанционный мониторинг здоровья по браслетам

Единая система дистанционного мониторинга здоровья для пациентов с сахарным диабетом и сердечно-сосудистыми заболеваниями может начать работать в России с 2024 года. Об этом ТАСС рассказали в пресс-службе платформы Национальной технологической инициативы (НТИ).

В ней отметили, что мониторинг будет осуществляться за счет ношения специальных браслетов. Система будет состоять из цифровых диагностических сервисов и браслетов с датчиками. Она будет отслеживать изменение параметров давления и сахара в крови и в перспективе сможет оповещать врачей о необходимости срочной помощи.

Реализация проекта станет стимулом развития рынка умных медицинских устройств, считает она. Охват россиян, которые могут в будущем начать использовать браслеты, оценивается в 30 млн человек.

"Ожидается, что единая система контроля здоровья будет интегрирована с порталом госуслуг и сервисом "Мое здоровье", - сообщила руководитель Инфраструктурного центра HealthNet НТИ Мария Галямова.