В РФ заработала карта с действующими в регионах COVID-ограничениями

В сервисе отображается актуальная информация о числе случаев заражения коронавирусом в каждом регионе, а также о действующих там ситуационных ограничениях. Кроме того, на карте представлена статистика по выздоровевшим и умершим пациентам с COVID-19.

"На карте указаны правила работы общепита, торговых центров, получения госуслуг, работы транспорта, и другие региональные нормы", - сообщил первый заместитель генерального директора АНО "Диалог Регионы" Кирилл Истомин.

Интерактивная карта разработана АНО "Диалог" совместно с АНО "Национальные приоритеты". За еженедельное обновление информации отвечают Центры управления регионами.