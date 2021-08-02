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02.08.2021 16:14
Рубрика: Общество

В РФ заработала карта с действующими в регионах COVID-ограничениями

Текст: Юлия Акиньшина
Интерактивная карта для информирования о действующих в регионах России ограничениях из-за распространения COVID-19 появился на сайте стопкоронавирус.рф.
Фото: Владимир Астапкович/РИА Новости Фото: Владимир Астапкович/РИА Новости
Фото: Владимир Астапкович/РИА Новости

В сервисе отображается актуальная информация о числе случаев заражения коронавирусом в каждом регионе, а также о действующих там ситуационных ограничениях. Кроме того, на карте представлена статистика по выздоровевшим и умершим пациентам с COVID-19.

Фото: Александр Щербак/ТАСС
В России выявлено 23 508 случаев коронавируса

"На карте указаны правила работы общепита, торговых центров, получения госуслуг, работы транспорта, и другие региональные нормы", - сообщил первый заместитель генерального директора АНО "Диалог Регионы" Кирилл Истомин.

Интерактивная карта разработана АНО "Диалог" совместно с АНО "Национальные приоритеты". За еженедельное обновление информации отвечают Центры управления регионами.

Общество Здоровье Пандемия коронавируса COVID-19

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