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Рубрика: Общество

В Роспотребнадзоре объяснили, как правильно выбрать арбуз

Текст: Елена Манукиян
Фото: Игорь Зарембо/РИА Новости Фото: Игорь Зарембо/РИА Новости
Фото: Игорь Зарембо/РИА Новости

В Роспотребнадзоре рассказали, как должен выглядеть спелый арбуз. Об этом говорится в рекомендациях по выбору бахчевых на сайте ведомства.

Фото: iStock
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Отмечается, что у зрелого арбуза должен быть целостный покров, яркий и контрастный цвет корки. Вполне естественно, если на боку у него светлое пятно, оно должно быть максимально желтым, даже оранжевым. Это место, которое отлежал арбуз. Но если ноготь легко протыкает арбузную кожу - значит, арбуз незрелый.

Хороший арбуз при ударе ладонью вибрирует, усик и плодоножка у него сухие, мякоть красная различных оттенков, семена вызревшие, черного или коричневого цвета.

В ведомстве подчеркнули, что покупать арбузы нужно в магазине или специально оборудованных для этого местах, которые должны быть огорожены и находиться под навесом. Арбузы должны быть накрыты тентом, храниться на специальных стеллажах, а не на земле, в конце рабочего дня их должны убирать с улицы. У продавца в наличии должен быть полный пакет сопроводительных документов, подтверждающий качество и безопасность бахчевых культур (сертификат или декларация о соответствии, удостоверение о качестве, выданное организацией, вырастившей арбузы). Покупатель их вправе потребовать. Также продавцы обязаны иметь личные медицинские книжки, работать в чистой санитарной одежде, соблюдать правила личной гигиены.

Нельзя покупать арбузы вдоль дорог, обратили внимание в Роспотребнадзоре. В таких местах реализовывают те из них, которые не прошли необходимую санитарную экспертизу, кроме того - арбузы могут впитывать в себя тяжелые металлы, содержащиеся в выхлопных газах автомобилей.

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Вырезать кусочек на пробу или разрезать арбуз на части строго запрещено - в месте разреза очень быстро размножаются вредные микроорганизмы.

Нельзя есть арбуз с кислым запахом: это значит, что он начал портиться. Насторожить должны интенсивно ярко-красный с небольшим фиолетовым оттенком цвет мякоти, а также желтый оттенок волокон, идущих от сердцевины к корке. Это может говорить о наличии нитратов. Однако достоверно определить их можно только лабораторным методом.

В Роспотребнадзоре подчеркнули, что в арбузе много легкоусвояемых сахаров (фруктозы) и фолиевой кислоты, он богат микроэлементами, такими как магний, калий и природным антиоксидантом - ликопеном, обладающим противоопухолевым действием. Арбуз - исключительное мочегонное средство, снимающее отеки. Используется при заболеваниях почек, печени, сердца и сосудов, а также цистите. Из-за большого количества клетчатки и сахара употреблять его маленьким детям и людям с заболеванием желудочно-кишечного тракта и поджелудочной железы надо с осторожностью и в небольших количествах - не более 100 грамм за один прием пищи.

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