В России начинается биржевая торговля зерном

"Объединенная зерновая компания" (контрольный пакет акций - у государства) 2 августа начинает закупать на Национальной товарной бирже (НТБ) товарные аукционы по закупке и продаже пшеницы.

По данным НТБ, 2 августа в ходе торгов планируется купить 8 тыс. тонн пшеницы 4 класса (протеин 12,5%) по стартовой цене 14,3 тыс. рублей за тонну. Из них 5 тыс. тонн пшеницы будут поставлены железнодорожным транспортом (в течение 45 дней) и 3 тыс. тонн - автомобильным (в течение 15 дней). Пункт назначения - Новороссийский комбинат хлебопродуктов (НКХП).

Как ранее говорил в интервью "Интерфаксу" генеральный директор ОЗК Дмитрий Сергеев, компания рассчитывает, что запуск биржевых торгов позволит создать рыночный индикатор цены российской пшеницы. Его можно использовать для расчетов по инструментам товарного срочного рынка - по форвардным и фьючерсным контрактам.