В России упростят процедуру получения госуслуг

Правительство утвердило новые правила разработки административных регламентов предоставления госуслуг. Теперь чтобы получить меры социальной поддержки, россиянам не придется тратить время на самостоятельное изучение перечня имеющихся государственных услуг и сверять, может ли он на них претендовать.

В Минэкономразвития отмечают, что при регламентации госуслуг будут использоваться инновационные инструменты, среди которых профилирование заявителя.

"Портал госуслуг автоматически будет предлагать подобранный под конкретного заявителя вариант услуги с четким перечнем необходимых документов, сроками предоставления услуги и конкретным результатом. Для этого гражданину нужно будет заполнить все разделы личного кабинета на портале госуслуг", - пояснили в Минэкономразвития.

Так, например, при предоставлении субсидии на оплату жилого помещения и коммунальных услуг портал укажет, какой комплект документов требуется подать гражданину в зависимости от его гражданства, состава семьи, наличия или отсутствия зарегистрированных в квартире людей.

Аналогичная картина и с назначением пенсии. Портал госуслуг сам определит, на какие выплаты может рассчитывать человек в зависимости от возраста, трудового стажа, наличия наград, состояния здоровья и других факторов.

В Минэкономразвития России ожидают, что полномасштабное внедрение механизма профилирования в рамках более чем 600 федеральных услуг произойдет до 1 января 2023 года, а для всех региональных и муниципальных услуг - до 1 января 2024 года.