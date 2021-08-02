В России упростили порядок исправления ошибок при оплате налогов

Налогоплательщики смогут уточнить параметры платежного поручения вне зависимости от места постановки на учет. Соответствующие изменения вступили в силу со 2 августа.

"Поиск и уточнение платежа осуществляется в режиме налогового автомата. О результатах обработки заявления налогоплательщик будет проинформирован письменно в течение пяти дней со дня принятия решения об уточнении платежа", - говорится в сообщении на сайте Федеральной налоговой службы.

В ФНС пояснили, что новый функционал позволит облегчить взаимодействие граждан с налоговыми органами, а также сократить издержки службы на обработку заявлений и уточнение платежей.

Подать заявление об уточнении платежа можно не только в ходе личного приема в отделении ФНС, но и через Личный кабинет налогоплательщика.