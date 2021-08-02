В Россию пришли детские планшеты Huawei MatePad T по отличной цене

Huawei выводит на российский рынок планшеты для детей до 8 лет. В компании отмечают, что устройства создают безопасное виртуальное пространство для игры и обучения, имеют расширенные настройки родительского контроля и усиленный режим защиты зрения.

Фото: HUAWEI

По данным опросов потребителей, при покупке планшета для детей дошкольного и младшего школьного возраста родители оценивают безопасность устройства для здоровья. Кроме того, важной для них является и его функциональность: взрослые скорее ищут умного помощника в воспитании и развитии ребенка, чем еще один гаджет для развлечения. Эти факторы удалось реализовать компании Huawei в своих устройствах.

Оба планшета Huawei MatePad T очень легкие: 9,7-дюймовая модель весит 450 грамм, 8-дюймовая - 310 грамм. При этом девайсы прочные: их задняя панель имеет металлическую отделку.

Каждое устройство дополнено съемным сине-зеленым чехлом из гигиеничного и экологически безопасного силикона. Благодаря этому оно дополнительно защищено от падения.

Когда ребенок вырастет, чехол можно будет снять, а режим родительского контроля - отключить, чтобы использовать стильный гаджет в его полном функционале.

Фото: HUAWEI

Также планшеты комплектуются ярко-синим стилусом, с помощью которого можно писать, рисовать или выбирать опции на экране. Он легко убирается в специальный отдел чехла, всегда оставаясь под рукой.

Разрешение экрана в обеих моделях Huawei MatePad T составляет 1280 х 800 пикселей. В режиме чтения сказок или познавательной литературы система настраивает экран таким образом, чтобы его контраст, яркость, резкость, насыщенность, цветовая температура, оттенки серого и другие параметры максимально соответствовали свойствам бумажной книги.

В приложении "Детский уголок" можно научиться рисовать с помощью стилуса, фотографировать окружающий мир на основную камеру 5 МП или делать семейное селфи на фронтальную камеру 2 МП. Также планшет можно использовать для развития речи, записывая слова ребенка на диктофон и стимулируя его рассказывать истории с выражением.

Не менее важным фактором является и забота о зрении. Детские планшеты Huawei MatePad T настроены на автоматическую защиту зрения и обеспечение физического комфорта ребенка. Например, датчик освещенности корректирует параметры изображения на экране, чтобы оно оставалось четким и ярким, но не слепило глаза.

Режим защиты зрения, сертифицированный компанией TÜV Rheinland, снижает уровень вредного синего излучения подсветки, а соответственно, и риск развития близорукости. Встроенный датчик силы тяжести анализирует положение тела и при необходимости дает советы по поддержанию осанки: как правильно сидеть и на каком расстоянии держать устройство. Еще один алгоритм отслеживает движение гаджета и предупреждает о нежелательном его использовании в положении лежа, на ходу или в трясущемся транспорте.

И дети, и взрослые наверняка оценят емкий аккумулятор Huawei MatePad T в 5100 мАч. Планшет способен работать без подзарядки в течение дня.

Оба устройства доступны для предварительного заказа в насыщенном синем цвете с 3 августа 2021 года в фирменных магазинах и у партнеров. Цена 8-дюймового устройства - 12 990 рублей, 9,7-дюймового - 14 990 рублей.