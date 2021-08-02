В Стамбуле пять дней назад без вести пропал россиянин

20-летний россиянин Макар Рагин пропал в Стамбуле пять дней назад. Как передает РИА Новости, он прибыл в город 16 июля и 29 июля должен был вылететь в Вильнюс, где он учится. Однако за день до этого молодей человек исчез, его вещи и документы остались в отеле. Поисками гражданина РФ занялась местная полиция.

Как рассказал владелец отеля, в котором проживал россиянин, тот собирался поехать на Принцевы острова. "После того, как он не вернулся в отель, родители забили тревогу", - сообщил он. "В ближайшее время родители вместе с полицейскими собираются поехать в город Силиври - там находится миграционный центр, возможно, какие-то следы удастся обнаружить там", - отметил владелец отеля.

Российские дипломаты со своей стороны направили запрос в правоохранительные органы Турции с просьбой оказать содействие в розыске. "О данной ситуации нам известно, на прошлой неделе к нам обращались родители молодого человека, после чего соответствующие запросы были направлены в правоохранительные органы с просьбой помочь в розыске российского гражданина. Сейчас находимся в контакте с родителями, предоставляем им актуальную информацию. Также находимся по этому вопросу в контакте с правоохранительными органами, которые занимаются его розыском", - цитирует ТАСС представителя генконсульства РФ.