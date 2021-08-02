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Рубрика: В мире

В странах Азии зарегистрирован рекордный рост заболеваемости коронавирусом

Текст: Диана Ковалева
Российская газета - Федеральный выпуск № 172(8523)
В странах Азии зарегистрирован рекордный рост заболеваемости коронавирусом. В минувший четверг в Японии за сутки выявили более 10 тысяч новых случаев COVID-19 - рекорд с начала пандемии.

Особенно тяжелая ситуация сложилась в Малайзии, где в минувшую субботу суточный прирост заболевших COVID-19 составил 17 786 человек, и в Таиланде - 18 912 человек. Власти последнего также сообщили, что за сутки в стране от коронавируса скончались 178 пациентов - таких цифр королевство еще не видело.

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По статистике, на штамм Дельта приходится более 60 процентов случаев в Таиланде и 80 процентов случаев в Бангкоке. С понедельника строжайшие ограничения на передвижение в некоторых городах вводит Вьетнам, для которого нынешняя вспышка COVID-19 стала самой тяжелой с начала пандемии. Вверх поползла кривая заболеваемости и в Турции, где в среду число новых зарегистрированных случаев коронавируса за сутки составило 22 291 человек - самый высокий показатель с мая. А в Иране за минувшую неделю зафиксировали сразу два антирекорда по суточному приросту инфицированных: 31 814 в понедельник и 34 900 во вторник.

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