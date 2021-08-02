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Видео: Аглая Шиловская стала победительницей шоу "Три аккорда"

Новости
    02.08.2021, 16:27
Текст:   Козьма Лоханкин
Фото: kino-teatr.ru Фото: kino-teatr.ru
Фото: kino-teatr.ru

Российская певица и актриса Аглая Шиловская стала победительницей музыкального шоу "Три аккорда" на Первом канале, заработав рекордные 198 баллов за десять туров.

Фото: kino-teatr.ru
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28-летней артистке удалось обойти таких звёзд, как Жан Мидимеров из группы "Премьер-министр" и певица Ваенга, которые заняли второе и третье места соответственно.

В финале Шиловская исполнила песню Александра Розенбаума "По снегу, летящему с неба".

Аглая Шиловская известна как актриса по "Ке-Дам" Соловьёва и "Вурдалакам" Гинзбурга.

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