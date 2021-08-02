Видео: Аглая Шиловская стала победительницей шоу "Три аккорда"

Российская певица и актриса Аглая Шиловская стала победительницей музыкального шоу "Три аккорда" на Первом канале, заработав рекордные 198 баллов за десять туров.

28-летней артистке удалось обойти таких звёзд, как Жан Мидимеров из группы "Премьер-министр" и певица Ваенга, которые заняли второе и третье места соответственно.

В финале Шиловская исполнила песню Александра Розенбаума "По снегу, летящему с неба".

Аглая Шиловская известна как актриса по "Ке-Дам" Соловьёва и "Вурдалакам" Гинзбурга.