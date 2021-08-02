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02.08.2021 13:17
Рубрика: Культура

Видео Бейонсе возглавило рейтинг лучших клипов всех времен и народов

Текст: Александр Алексеев
Ролик американской R&B певицы Бейонсе на песню Formation стал № 1 в хит-параде "100 величайших музыкальных видео всех времен". Его составил самый авторитетный музыкальный журнал мира Rolling Stone.

Критериями оценки стали: качество песни и работа в кадре исполнителя, оригинальность замысла, художественный уровень режиссуры, а также операторское искусства, мастерство художника-постановщика. А еще - креативность клипа, монтаж, обилие запоминаемых планов и локаций при его съемке.

Оценивались и мнения критиков, зрителей. А также число просмотров в интернете. У видео песни Formation, вошедшей в альбом Бейонсе Lemonade 2016 года, их оказалось, кстати, более 253 миллионов. Причем клип номинировался тогда и на Grammy в категории "Видео года".

Второе место рейтинга занял клип кантри-певца Джонни Кэша на песню Hurt, на третьем - гламурный Vogue Мадонны.

При этом совсем свежих клипов в пятерке лучших не оказалось. Четвертым стал клип Чайлдиша Гамбино This Is America, снятый в 2015 году. А пятым и вовсе премьера 1985-го Perfect Kiss английской нью-вэйв группы New Order.

При этом Бейонсе лидирует и в "общем зачете". Еще одно ее видео - Single Ladies стало 12-м, а совместное исполнение с Леди Гагой ее хита Telephone - 66-м. Не ограничилась единственным попаданием в Top-100 и Мадонна. Ее видео Material Girl - на 54-м месте.

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