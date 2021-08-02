Владимир Путин создал комиссию по историческому просвещению

Владимир Путин подписал указ о создании межведомственной комиссии по историческому просвещению. Ее возглавит помощник президента РФ Владимир Мединский.

"В целях обеспечения планомерного и наступательного подхода к вопросу отстаивания национальных интересов Российской Федерации, связанных с сохранением исторической памяти и развитием просветительской деятельности в области истории, постановляю образовать межведомственную комиссию по историческому просвещению", - говорится в документе.

Комиссия будет отслеживать и предупреждать попытки фальсификации исторических фактов. В ее задачи также будет входить анализ деятельности, наносящей ущерб национальным интересам РФ, и противодействие ей. Кроме того, комиссии предстоит заниматься подготовкой предложений в рамках контрпропагандистских мероприятий и акций, связанных с памятными датами России.

Цель - выработка единого подхода к историческому образованию

Одной из основных задач комиссии станет координация деятельности органов государственной власти, системы образования, науки и культуры для выработки единого подхода к историческому просвещению и образованию, указано в документе.

Напомним, что в апреле во время Послания Федеральному Собранию Владимир Путин удивился содержанию учебников по истории. Он отметил, что школьников знакомят с подробностями войны на "втором фронте", но не упоминают Сталинградскую битву.