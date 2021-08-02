Волна заболеваемости коронавирусом в США ставит антирекорды

Провозглашенная весной победа Америки над ковидом оказалась миражом. В минувшие выходные Центры по контролю и профилактике заболеваний (ЦКПЗ) США сообщили о рекордном за последние пять месяцев числе коронавирусных госпитализаций за сутки - 6,8 тысячи. Это более чем втрое превосходит максимумы последних двух-трех месяцев. Аналогично растет и заболеваемость, которая по стране перебралась за отметку 70 тысяч новых случаев ежесуточно. За полтора месяца на треть увеличилось число летальных исходов.

О новых антирекордах практически ежедневно сообщают регионы. В штате Флорида в минувшую субботу выявили более 21 тысячи новых случаев заболевания - столько не было даже на предыдущих пиках за все время пандемии. Не спасает даже то, что в разных округах штата полностью вакцинировано от 50 до 60 процентов населения. Текущий виток заболеваемости называют "пандемией невакцинированных", поскольку практически все новые случаи - это те, кто не привился. В штате Арканзас отмечают рекордное число госпитализаций среди детей из-за осложнений, связанных с коронавирусом. Некоторым из маленьких пациентов даже требуется подключение к аппаратам ИВЛ. Газета The Washington Post опросила нескольких экспертов, которое спрогнозировали, что в августе число заражений по стране может вырасти до 140-300 тысяч в сутки.

Основных причин очередной волны называют две. Первая - это распространение дельта-штамма, на который приходится 8 из 10 новых случаев заболевания. Вторая - все еще недостаточный уровень вакцинации населения. В конце прошлой недели президент США Джозеф Байден объявил об обязательной вакцинации федеральных служащих. Ранее своих служащих обязали привиться штаты Калифорния и Нью-Йорк, но этим может не ограничиться. Глава ЦКПЗ Рошель Валенски рассказала телеканалу Fox News, что власти изучают возможность введения принудительной вакцинации на федеральном уровне. Но позже она пояснила, что речь не о всем населении, а о требованиях к властным структурам и бизнесу.

В Белом доме заметили, что не уверены, есть ли вообще у федеральных властей полномочия для принудительной вакцинации всех американцев. Но Байден уверен, что такие полномочия есть у властей штатов. При этом президент США подчеркнул, что хотел бы от частных компаний и школ движения к обязательной прививке от ковида. Он обещал работодателям компенсировать оплату времени, которое сотрудники используют на вакцинацию себя и членов семей. Ряд крупных компаний, включая Google, Facebook и Netflix, уже объявили об обязательной вакцинации для части сотрудников. Альтернатива - регулярное прохождение тестирования на COVID-19.

Новую волну называют "пандемией непривитых" - на них приходится 97 процентов заражений

Между тем с 1 августа в США истек мораторий на выселение тех, кто из-за пандемии лишился постоянных источников дохода и оказался не в состоянии платить за жилье. А таких, по данным властей, около 7 миллионов человек. Белый дом высказывался за продление моратория, но для этого исполнительной власти требовалось решение Конгресса США. Член Палаты представителей от штата Миссури Кори Буш даже ночевала на ступенях Капитолия в ночь с пятницы на субботу, требуя от коллег продлить мораторий, но законодатели так и не согласовали эту меру и ушли на семинедельные каникулы.