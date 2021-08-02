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02.08.2021 15:53
Рубрика: Культура

В Турции раскопали древние ворота в величественный храм Зевса

Текст: Денис Передельский
Фото: iStock Фото: iStock
Фото: iStock

Турецкие археологи, проводящие раскопки в древнегреческом городе Айзаной, обнаружили ворота, ведущие в монументальный храм Зевса.

Фото: Пресс-служба ЮФУ
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Как сообщает Daily Sabah, находка была сделана на западе Турции в провинции Кютахья. Там на территории современного района Чавдархисар лежат руины древнего города Айзаной. Кстати, в 2012 году он был включен в предварительный Список объектов всемирного наследия ЮНЕСКО.

Храм Зевса был его настоящим украшением и, возможно, крупнейшим сооружением города. Раскопки здесь ведутся уже много лет, но только сейчас исследователям удалось обнаружить вход в этот монументальный храм. Отмечается, что открытие сообща совершили более ста человек, занятых на раскопках.

Профессор Гекхан Джошкун из Университета Думлупынар, координатор исследовательского проекта, сообщил, что история этого древнего города насчитывает около 5000 лет. Возраст храма Зевса оценивается примерно в 2000 лет.

"В ходе работ нам удалось обнаружить монументальный вход с лестницей в святилище Зевса, - говорит Гекхан Джошкун. - Все новые остатки этого сооружения мы находим каждый день. Уже можно хорошо видеть архитектурные блоки разрушенных монументальных въездных ворот. После завершения раскопок эта конструкция будет восстановлена. Мы стремимся сделать так, чтобы посетители могли проходить через агору и эти монументальные входные ворота на территорию храма, как это было в древние времена".

К слову, описанное святилище считается одним из наиболее хорошо сохранившихся храмов в Турции, посвященных греческому богу Зевсу. По своему величию и значимости он сопоставим только с монументальным храмом Зевса в древнем городе Эфесе.

Айзаной был древнегреческим городом в Западной Анатолии, который в римский период превратился в важный политический и экономический центр. В упадок он пришел в конце античного периода, примерно в седьмом веке нашей эры.

Фото: Фонд "Моя история"
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Считается, что он был основан фригийцами в третьем тысячелетии до нашей эры и получил свое название от Азана, одного из трех сыновей Аркаса и нимфы Эрато - легендарных предков фригийцев.

В эллинистический период этим городом поочередно владели царства Пергам и Вифиния, но в 133 году до нашей эры он перешел к Риму. При этом за ним была сохранена некоторая автономия. В частности, город имел право чеканить свои собственные монеты.

Предыдущие раскопки и исследования показали, что своего расцвета Айзаной достиг именно в римский период. Все самые монументальные здания были построены при римлянах, включая и храм Зевса, строительство которого началось в первом веке нашей эры.

Айзаной входил в состав римской провинции Фригия-Пакатиана, а в ранний христианский период даже стал христианским епископством. Считается, что местный епископ Пистик был участником Первого Никейского собора.

На протяжении многих столетий город был забыт и заброшен. Его руины были обнаружены только в 1824 году, а спустя десятилетие здесь начались первые археологические раскопки. После продолжительной паузы работы были возобновлены в 1970 году и продолжаются до сих пор.

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