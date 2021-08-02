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02.08.2021 18:35
Рубрика: Общество

Врач назвала опасные и полезные свойства клюквы

Текст: Юлия Мякишева
Фото: iStock Фото: iStock
Фото: iStock

Клюква - съедобная ягода, которую любят собирать и употреблять в России и странах Северного полушария. Принято считать, что эта ягода - кладезь витаминов, однако клюква может быть вредна для здоровья.

Фото: iStock
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Ягоду рекомендуется употреблять в меру, так как она может усугубить или поспособствовать развитию мочекаменной болезни, сказала KP.RU заслуженный врач России, профессор, доктор медицинских наук, главный врач московской клинической больницы имени Виноградова Ольга Шарапова.

Как и любая ягода, клюква может навредить в случае аллергии или при индивидуальной непереносимости у человека. Северный антиоксидант противопоказан при обострении болезней желудочно-кишечного тракта, а также при воспалительных процессах в печени и желчном пузыре. Если съесть слишком много ягод, может начаться диарея. Людям, страдающим сахарным диабетом, нужно употреблять ягоду с осторожностью.

Как отметила Ольга Шарапова, в народной медицине считается, что клюквенный сок помогает при цистите. Однако врачи доказывают, что это не так, лучше обратиться в больницу. Медик перечислила немало полезных свойств ягоды. Так, пищевые волокна в ягоде улучшают пищеварение. В небольших количествах она помогает при запорах, укрепляет иммунитет, может снизить риск сердечно-сосудистых заболеваний.

- Свежие ягоды укрепляют ногтевые пластины, улучшают внешний вид и замедляют старение кожи. Клюква активно участвует в расщеплении жиров, помогая избавиться от лишних килограммов. Во время беременности морсы и фреши из этой ягоды заменяют поливитаминные комплексы. Они уменьшают токсикоз, снимают отечность и "скачки" давления, - подчеркнула Ольга Шарапова пользу ягод для женщин.

Фото: iStock
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Клюква полезна и мужчинам: благодаря биологически активным компонентам и противовоспалительным свойствам, клюква снижает риск заболеваний предстательной железы. Свежий сок стабилизирует гормональный фон, поэтому полезен для увеличения потенции.

Детей клюква поднимет на ноги во время простуды: питье из северных ягод усиливает потоотделение, снимает жар и обладает противокашлевым действием. Витамины способствую активному физическому росту. Если нет аллергии, вводить клюкву в детский рацион можно с шести месяцев.

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