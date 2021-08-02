"Вы продоёте рыбов". Картинка с котами стала мемом года

Российские соцсети захватил новый мем: фотография, на которой запечатлены несколько котов, сидящих перед импровизированным рыбным прилавком на асфальте.
Неизвестный автор добавил на фото воображаемый диалог, происходящий между котами и продавцом: "вы продоёте рыбов - нет просто показываю - красивое...". Пунктуация и орфография, по-видимому, намеренно искажены.
Распространение картинки началось с одного из пабликов "ВКонтакте" в середине июля. Довольно быстро отзывы о фото появились в Twitter и других соцсетях.
мне кажется человечество достигло творческого пика в меме про вы продоёте рыбов— саша войд (@shuhbrd) July 20, 2021
Теперь же это универсальный способ рассказать собеседнику или всему миру о несоответствии собственных ожиданий и суровой окружающей реальности. Или о желаниях и планах, которым не суждено сбыться.
- Вы даёте почесать пузов?— daana (@daanatxt) July 30, 2021
- Нет только показываю
- Красивое... pic.twitter.com/Kqokt6shMz
- Вы отдаёте посылку?— алкоголь и покаяние (@kenzolika) July 28, 2021
- Нет. Просто показываю
- Красивое... pic.twitter.com/iHFKySGiu6
вы продоете бонанов?— абстрактное недовольство (@nie_wow) July 29, 2021
нет показываю
красивое pic.twitter.com/Pu7n8l55zb
- а вы работу доёте?— полуночная героиня 🌙 (@dodoffi) August 1, 2021
- нет, только резюме смотрим
- красивое... pic.twitter.com/YVxvW5ouAD
Произошла мемная ситуация:— утешение философией (@_ptychka_) July 27, 2021
-Здравствуйте, вы продоете орехов?
-Нет, только показываю.
-Красивое. pic.twitter.com/9b7mbYFjMX
- это ваш номер телефона?— Aijana Myrsan🌼 (@AijanaMyrsan) August 2, 2021
- нет. Это счёт в банке.
- красивое. pic.twitter.com/Po4zQT1lAp
я со своим ковидным организмом сейчас:— wendy (@arlbv_) August 2, 2021
- вы выдаёте запахов и вкусов?
- нет, просто показываю
- красивое...