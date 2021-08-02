"Вы продоёте рыбов". Картинка с котами стала мемом года

Российские соцсети захватил новый мем: фотография, на которой запечатлены несколько котов, сидящих перед импровизированным рыбным прилавком на асфальте.

Неизвестный автор добавил на фото воображаемый диалог, происходящий между котами и продавцом: "вы продоёте рыбов - нет просто показываю - красивое...". Пунктуация и орфография, по-видимому, намеренно искажены.

Распространение картинки началось с одного из пабликов "ВКонтакте" в середине июля. Довольно быстро отзывы о фото появились в Twitter и других соцсетях.

мне кажется человечество достигло творческого пика в меме про вы продоёте рыбов — саша войд (@shuhbrd) July 20, 2021

Теперь же это универсальный способ рассказать собеседнику или всему миру о несоответствии собственных ожиданий и суровой окружающей реальности. Или о желаниях и планах, которым не суждено сбыться.

- Вы даёте почесать пузов?

- Нет только показываю

- Красивое... pic.twitter.com/Kqokt6shMz — daana (@daanatxt) July 30, 2021

- Вы отдаёте посылку?

- Нет. Просто показываю

- Красивое... pic.twitter.com/iHFKySGiu6 — алкоголь и покаяние (@kenzolika) July 28, 2021

вы продоете бонанов?

нет показываю

красивое pic.twitter.com/Pu7n8l55zb — абстрактное недовольство (@nie_wow) July 29, 2021

- а вы работу доёте?

- нет, только резюме смотрим

- красивое... pic.twitter.com/YVxvW5ouAD — полуночная героиня 🌙 (@dodoffi) August 1, 2021

Произошла мемная ситуация:



-Здравствуйте, вы продоете орехов?

-Нет, только показываю.

-Красивое. pic.twitter.com/9b7mbYFjMX — утешение философией (@_ptychka_) July 27, 2021

- это ваш номер телефона?

- нет. Это счёт в банке.

- красивое. pic.twitter.com/Po4zQT1lAp — Aijana Myrsan🌼 (@AijanaMyrsan) August 2, 2021