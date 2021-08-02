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"Вы продоёте рыбов". Картинка с котами стала мемом года

Текст:   Антон Благовещенский
02.08.2021,  
12:32

Российские соцсети захватил новый мем: фотография, на которой запечатлены несколько котов, сидящих перед импровизированным рыбным прилавком на асфальте.

Неизвестный автор добавил на фото воображаемый диалог, происходящий между котами и продавцом: "вы продоёте рыбов - нет просто показываю - красивое...". Пунктуация и орфография, по-видимому, намеренно искажены.

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Распространение картинки началось с одного из пабликов "ВКонтакте" в середине июля. Довольно быстро отзывы о фото появились в Twitter и других соцсетях.

Теперь же это универсальный способ рассказать собеседнику или всему миру о несоответствии собственных ожиданий и суровой окружающей реальности. Или о желаниях и планах, которым не суждено сбыться.

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