Постановление правительства Ямало-Ненецкого автономного округа от 29 июля 2021 № 669-П "Об установлении величины прожиточного минимума на душу населения и по основным социально-демографическим группам населения в Ямало-Ненецком автономном округе на 2022 год"

В соответствии с Федеральным законом от 24 октября 1997 года № 134 ФЗ "О прожиточном минимуме в Российской Федерации" Правительство Ямало-Ненецкого автономного округа постановляет:

1. Установить величину прожиточного минимума в Ямало-Ненецком автономном округе на 2022 год в расчете на душу населения - 17 557 рублей, для трудоспособного населения - 19 137 рублей, для пенсионеров - 15 099 рублей, для детей - 17 326 рублей.

2. Настоящее постановление вступает в силу с 01 января 2022 года.

Губернатор Ямало-Ненецкого автономного округа Д.А.Артюхов







