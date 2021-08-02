YouTube без рекламы станет дешевле

Google скоро запустит новый вариант подписки - Premium Lite. Как и в YouTube Premium, пользователи получат возможность просмотра видео без встроенной рекламы, но при этом не смогут сохранять видео на устройстве.

Сейчас новая версия подписки тестируется в нескольких европейских странах - Бельгии, Финляндии, Люксембурге, Норвегии и Швеции. Но позже компания запустит ее и в других странах мира, пишет издание The Verge.

В России YouTube Premium стоит 199 рублей на одного человека или 299 рублей - семейная.