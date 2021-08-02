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Рубрика: Экономика

За год количество переводов через систему быстрых платежей увеличилось в 3 раза

Текст: Анастасия Алексеевских
В первом полугодии 2021 года количество переводов, совершенных россиянами через Систему быстрых платежей (СБП), по сравнению с аналогичным периодом 2020 года, выросло втрое, а сумма транзакций - в 2,5 раза. Об этом "РГ" сообщили в пресс-службе Банка России. По прогнозам регулятора, тренд продолжится, в том числе благодаря новому функционалу системы. Крупнейшие банки (топ-10 по активам) это подтвердили. Эксперты, опрошенные "РГ", уверены: в течение ближайших 2-3 лет СБП станет основным каналом как для переводов, так и для платежей в России.
Фото: iStock Фото: iStock
Фото: iStock

СБП - это сервис, который позволяет гражданам мгновенно (в режиме 24/7) совершать межбанковские переводы по номеру мобильного телефона или платежи по QR-коду себе или другим лицам.

Фото: iStock
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Доступ к системе возможен через мобильные приложения банков, подключенных к СБП, как со смартфона или планшета, так и с компьютера. Чтобы сделать мгновенный перевод, нужно в мобильном приложении своей кредитной организации выбрать в меню перевод через СБП, счет, с которого надо сделать платеж, указать номер мобильного телефона получателя и сумму перевода.

В случае с QR-кодом нужно навести на него камеру смартфона и подтвердить оплату товаров или услуг. В течение нескольких секунд после подтверждения операции плательщиком деньги будут переведены и станут доступны получателю. СБП разработана Банком России и Национальной системой платежных карт. Она была запущена в промышленную эксплуатацию 28 января 2019 года.

"Для совершения перевода через СБП знать лишь номер телефона получателя, - отметили официальные представители регулятора. - При этом высока доступность сервиса: переводы на сумму до 100 тысяч рублей в месяц граждане осуществляют без комиссии. Рост переводов через систему продолжится и дальше благодаря, в том числе, появлению нового и функционала в СБП. Так, в настоящее время кредитные организации реализуют в своих мобильных приложениях возможность совершения клиентом переводов со своих счетов, открытых в других банках, а также сервис "подписки" (периодические платежи)".

Крупнейшие банки (топ-10 по активам) подтвердили тренд.

"За год объём ежемесячных СБП операций по картам ГПБ вырос в 6,5 раз, а количество - в 16 раз", - рассказали "РГ" в пресс-службе Газпромбанка.

Фото: iStock
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В пресс-службе Московского кредитного банка отметили, что число клиентов МКБ, совершивших переводы с использованием Системы быстрых платежей, за год увеличилось в 5 раз.

Официальные представители банка "Открытие" уточнили, что в июне 2021 года по отношению к аналогичному периоду 2020 года количество исходящих переводов СБП, совершенных клиентами "Открытия", увеличилось в 10 раз, объем - в 6 раз. Представители кредитных организаций уточнили: это связано с тем, что сервис бесплатен при переводах до 100 тысяч рублей, удобен для клиентов.

По прогнозам председателя правления ассоциации "Финансовые инновации" Романа Прохорова, суммы транзакций через СБП могут в обозримом будущем увеличиться в 10 и более раз за счет перехода переводов юрлицам с традиционного карточного эквайринга на систему ЦБ и НСПК.

"В течение ближайших 2-3 лет СБП станет основным каналом как для переводов, так и для платежей в нашей стране, - уверен заместитель главного операционного директора "БКС Мир инвестиций" Алексей Чумаков. - Причины заключаются не только в удобстве, но и в ценовой политике. Мы видим, что идет активная работа над упрощением клиентского пути для пользователей СБП. Отмечу, что СБП все чаще используется не только при переводах между банковскими счетами и оплате товаров и услуг, но и, например, для пополнения брокерских счетов - в "БКС Мир инвестиций" такая функция уже давно реализована".

Старший аналитик рейтингового агентства НКР Егор Лопатин согласен, что стоит ждать дальнейшего роста проникновения СБП на рынке переводов. Но, по словам эксперта, степень проникновения будет зависеть от дальнейшей тарифной политики сервиса.

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