Захарова оценила высказывание главы МИД Украины о "камнях с неба"

Заявления главы МИД Украины Дмитрия Кулебы, пригрозившего жителям Крыма "камнями с неба", свидетельствуют об истинном состоянии украинских войск. Об этом заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

Она обратила внимание на слова Кулебы, который заявил, что Киев дождется момента, чтобы "вернуть" Крым и пригрозил России "камнями с неба". "Зачем-то выдал военную тайну и рассказал, что осталось от вооруженных сил Украины", - написала Захарова в своем телеграмм-канале.

Представители Крыма назвали высказывания Кулебы бредом. "Читая подобные глупейшие высказывания, у меня такое ощущение, что камни с неба уже давно падают в районе МИД Украины, и один из этих камней попал прямо в темечко Кулебе. Семь лет идет бесконечный бесполезный и просто глупый поток сознания со стороны украинских министров, причем фамилии меняются, а бредовость заявлений остается неизменной", - цитирует РИА Новости сопредседателя Ассамблеи славянских народов Крыма Романа Чегринца.